Si è sentito male accasciandosi per terra e quando la moglie è uscita dal lavoro lo ha trovato già morto. La donna ha chiamato subito i soccorsi ma ogni tentativo del personale del 118 di rianimarlo si sono rivelati vani. L’infarto che ha messo fine alla vita del 35enne, originario della Sierra Leone, potrebbe essere stato provocato dalle alte temperature che, all’interno dell’auto in cui ha atteso la moglie insieme alla figlia per almeno 45 minuti, avrebbero toccato punte superiori ai 40 gradi. I soccorritori hanno anche riscontrato un principio di disidratazione nella bambina, che per questo è stata portata in ospedale. Con questo ennesimo decesso sale a sei il numero delle vittime nelle ultime 48 ore in Puglia, tra le province di Lecce e Brindisi.