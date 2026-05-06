Ted Turner, imprenditore americano e figura rivoluzionaria del mondo dell’informazione televisiva, è morto oggi all’età di 87 anni. La notizia è stata confermata da Turner Enterprises, la società che gestisce le sue attività. Nato in Ohio e cresciuto ad Atlanta, Turner era noto per il suo carattere diretto e per questo soprannominato “The Mouth of the South”. Con la sua visione innovativa ha cambiato profondamente il panorama mediatico globale, diventando uno dei protagonisti assoluti della televisione del XX secolo.

Un impero tra media, sport e filantropia

Turner è stato il fondatore della CNN nel 1980, il primo canale televisivo all news 24 ore su 24, che ha rivoluzionato il modo di fare informazione nel mondo. Ha creato anche la prima superstation via cavo e diversi canali di intrattenimento, contribuendo alla diffusione globale della televisione via cavo. Oltre ai media, ha costruito un vero impero sportivo, possedendo gli Atlanta Braves dal 1976 e gli Atlanta Hawks dal 1977 al 2004. Nel 1991 acquistò anche la World Championship Wrestling, portandola a livelli di popolarità senza precedenti.

Accanto alle attività imprenditoriali, Turner si è distinto come filantropo e ambientalista, donando circa un miliardo di dollari alle Nazioni Unite per progetti legati a salute infantile, diritti delle donne e sviluppo sostenibile.

L’eredità e il ricordo

Nel corso della sua vita, Ted Turner è stato anche velista di fama internazionale e attivista contro le armi nucleari. Ha avuto tre matrimoni e cinque figli, lasciando una numerosa famiglia composta anche da nipoti e pronipoti. Nel 1991 è stato nominato “Uomo dell’anno” dalla rivista Time per il suo impatto globale sull’informazione e sulla società.

Dopo aver venduto la CNN al gruppo Time Warner, si è progressivamente ritirato dal settore, pur continuando a considerare la rete il suo più grande successo. Dalla CNN arriva oggi un omaggio significativo: il suo contributo è descritto come fondamentale e la sua figura resta quella di un leader visionario, capace di influenzare profondamente il modo in cui il mondo osserva e interpreta la realtà.