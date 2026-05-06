Un nuovo episodio di tensione religiosa scuote Gerusalemme. Un colono israeliano è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre compiva gesti offensivi davanti all’ingresso della Cattedrale di San Giacomo, luogo di culto appartenente alla comunità armena e risalente al XII secolo.

Nel video, diffuso dal Governatorato di Gerusalemme e rilanciato dall’emittente al-Jazeera, l’uomo appare mentre sputa ripetutamente davanti alla porta della chiesa. Non solo: rivolgendosi direttamente alle telecamere con atteggiamento provocatorio, ha anche mostrato il dito medio formando il simbolo della croce, in un gesto chiaramente irrispettoso.

L’episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescenti tensioni nei confronti dei cristiani nella città. Solo pochi giorni prima, il 28 aprile, si era verificata un’aggressione ai danni della suora cattolica francese Marie-Reine, colpita in pieno giorno sul Monte Sion, nella Città Vecchia, a breve distanza dal Cenacolo. Le immagini dell’attacco avevano suscitato indignazione a livello internazionale, alimentando preoccupazioni per un clima sempre più ostile verso le minoranze cristiane in Terra Santa.