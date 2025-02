Due jet privati ​​si sono scontrati all’aeroporto di Scottsdale, in Arizona, lo scorso lunedì. Uno dei velivoli coinvolti apparteneva a Vince Neil, frontman della band hard rock Motley Crue, anche se l’artista non era a bordo. Nell’incidente è morto il suo pilota, mentre la fidanzata del rocker, Rain Andreani, ha subito la rottura di cinque costole. A bordo c’era anche un’amica della donna, che ha riportato gravi ferite.

Scrivendo sulla pagina ufficiale X/Twitter dei Motley Crue, la band ha fatto sapere: “Stamattina, un aereo privato di proprietà di Vince Neil è stato coinvolto in un incidente vicino a Scottsdale, AZ. Il pilota è morto tragicamente; il copilota e altri passeggeri sono stati trasportati negli ospedali locali. Vince non era sull’aereo. La fidanzata di Vince e la sua amica hanno riportato ferite, anche se non in pericolo di vita. Mentre i dettagli stanno ancora emergendo, i nostri cuori sono con le famiglie per il pilota che ha perso la vita nei passeggeri che hanno riportato ferite. I Motley Crue annunceranno un modo per aiutare a sostenere la famiglia del pilota deceduto: aspettate un annuncio molto presto”.