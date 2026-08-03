Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l’auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, sabato 1 agosto intorno alle 23. La vittima è un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. La donna, che era in moto, non riusciva a raggiungere il luogo dell’appuntamento e il 36enne, in sella a uno scooter, si sarebbe fermato per aiutarla. Il 43enne vedendoli insieme ha investito l’uomo uccidendolo sul colpo.

La donna aveva accettato un ultimo appuntamento con l’ex dopo aver chiuso la relazione da meno di un mese. Lui le aveva dato appuntamento alla Maddalena, frazione di Somma Lombardo che si affaccia sul Ticino, per restituirle alcuni effetti personali e lei stava raggiungendo il luogo dell’appuntamento con la moto seguendo le indicazioni stradali sul cellulare quando lo ha perso. Ferma per strada la 39enne era in difficoltà non sapendo dove andare. A quel punto un 36enne di passaggio, del tutto sconosciuto, vedendola in difficoltà si è fermato per prestarle aiuto, offrendosi di indicarle la strada per raggiungere il luogo dell’appuntamento. Non vedendola arrivare, il 43enne è salito in macchina e, non appena ha visto la ex fidanzata in compagnia dell’uomo, lo ha investito.

Dopo lo schianto sul posto sono accorsi i carabinieri e i mezzi del 118. Per il 36enne non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Gli accertamenti hanno permesso agli inquirenti di scartare l’ipotesi dell’incidente stradale facendo scattare per il 43enne l’arresto per omicidio d’intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Massimo De Filippo.