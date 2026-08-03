La truffa – una grande truffa con 90 turisti turlupinati – si è consumata online: il brusco ritorno alla realtà è avvenuto però di fronte all’anonima palazzina in via Giovanni Pascoli a Cesenatico, riviera romagnola.

Su piattaforme digitali e siti del tutto affidabili

Al posto dei due residence proposti online per trascorrere da inizio agosto qualche settimana di relax , quasi cento persone si sono trovati davanti l’indirizzo di una compagnia di assicurazioni. Dei due residence, l’Angelini e da Andrea, nemmeno l’ombra.

Residence fantasma, dunque: offerti, tuttavia, su piattaforme digitali e siti del tutto affidabili. Si cerca un molto presunto Andrea Angelini, da cui avrebbe preso avvio la mega-truffa. La polizia postale è al lavoro. I truffati in cerca di un’altra sistemazione.