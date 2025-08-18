Un motociclista di 42 anni, Marco Zampilli, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento.

Marco Zampilli aveva 42 anni

Il fulmine lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato. Marco Zampilli viaggiava a bordo di una moto Bmw enduro. Stava facendo il giro della Puglia in solitaria.

Il fulmine è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. L’incidente è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.