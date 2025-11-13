Chi adesca prostitute o contratta prestazioni sessuali a pagamento su strada, sia da parte di chi esercita il meretricio sia da parte dei clienti, verrà punito con una sanzione fino a 500 euro. Lo ha stabilito il sindaco di Qualiano, comune a nord di Napoli, Raffaele de Leonardis.

L’ordinanza del sindaco de Leonardis

Vietato è altresì rallentare, fermarsi o compiere manovre pericolose per contattare le prostitute. Ora, multe ai clienti per scoraggiare indecorosi assembramenti e disdicevoli pratiche per le vie delle città, non sono una novità: multe, però, nei confronti di chi esercita la professione non sono contemplate per la buona ragione che per il codice non costituisce reato.

L’ordinanza è stata adottata, spiega il sindaco sui social, per contrastare il fenomeno “della prostituzione su strada nelle aree periferiche di Qualiano, in particolare lungo la Circumvallazione Esterna e la zona Asi, dove la situazione di degrado e pericolo per la circolazione è diventata insostenibile”.

Una misura, prosegue il primo cittadino, dettata dalla “necessità concreta di tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica. Non si tratta di una decisione contro qualcuno, ma a difesa dei cittadini, del diritto al quieto vivere e della vivibilità di aree troppo spesso luogo di comportamenti indecorosi e pericolosi”.