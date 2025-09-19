Stava viaggiando su un bus per andare a trovare, come ogni settimana, il marito defunto al cimitero. Un ultimo viaggio quest’ultimo, che un’anziana di 90 anni ricorderà con un po’ di amarezza, perché lungo il tragitto è stata multata da un controllore. Il suo abbonamento era infatti scaduto e quindi è stata sanzionata dal controllore: 52 euro subito o 117 in seguito. L’episodio è accaduto a Legnaro, comune della provincia di Padova, in Veneto. La 90enne ha scelto di pagare i 52 euro subito, ma si è anche lasciata andare a uno sfogo: “Cinquanta euro per me sono la spesa settimanale al supermercato. Quando ci ripenso non riesco a non piangere. Mai avrei pensato di subire una simile umiliazione a 90 anni”, ha raccontato l’anziana al Gazzettino.

L’errore che ha confuso l’anziana

Da parte sua la passeggera ha spiegato era in buona fede, ossia in lei non c’era nessuna volontà di viaggiare senza pagare, semplicemente era convinta che una data scritta sull’abbonamento “2027” fosse effettivamente quella della scadenza. Invece quella cifra riguardava solo la tessera di riconoscimento da over 70. Così, per lei è scattata la sanzione: “Mi sembrava impossibile, mi sembra impossibile ancora adesso”, ha aggiunto. La storia ha provocato un’ondata di solidarietà da parte delle persone che hanno conosciuto la sua storia e lei si è detta “commossa”.