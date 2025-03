Una ragazza di 19 anni è morta sbranata dal cane dell’amica. La tragedia si è consumata lo scorso 26 gennaio in una proprietà nella zona sud di Bristol, in Inghilterra. Inutile il tentativo dei paramedici di salvarla, la giovane non ce l’ha fatta. Il cane, probabilmente un American Bully, è stato soppresso perché ritenuto pericoloso.

“Ho sentito urla strazianti, poi ho visto la proprietaria del cane che usciva di casa coperta di sangue e si è seduta in strada a piangere”, ha detto una residente della zona ai giornali locali, spiegando: “Era quasi come se cercasse di urlare, piangere e chiedere aiuto, tutto allo stesso tempo. Non riusciva a parlare. Era come se non fosse lì a causa dello shock”.

Un portavoce della polizia di Avon e Somerset ha definito l’incidente “incredibilmente raro”. “Le circostanze che gli agenti hanno dovuto affrontare sono state incredibilmente difficili”, ha aggiunto, specificando che: “È in corso un’indagine approfondita per stabilire le circostanze complete degli eventi che hanno portato alla morte della giovane”.