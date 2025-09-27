Una tragedia ha colpito il comune di Cossato, in provincia di Biella, dove una giovane ragazza di 24 anni ha perso la vita durante il suo turno di lavoro in un allevamento di cavalli. L’incidente si è verificato nella cascina San Grato, nota per le sue attività di addestramento e cura degli equini. La vittima, Carola Dettoma, residente a Lessona, sarebbe stata impegnata in operazioni di routine quando, secondo una prima ricostruzione, “è caduta da cavallo oppure sarebbe stata colpita dall’animale in modo violento”. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto poco dopo, a causa di un arresto cardiaco presumibilmente conseguente al trauma subito. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell’evento.

La dinamica dell’episodio

L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina del 26 settembre presso l’allevamento situato in località Cascina San Grato. Secondo quanto riferito dai media locali e confermato da fonti istituzionali, Carola Dettoma stava lavorando con uno dei cavalli dell’allevamento. Al momento non è stato chiarito se fosse in sella oppure a terra. Alcune ricostruzioni parlano di una caduta, altre ipotizzano che sia stata colpita direttamente dall’animale, forse a causa di un comportamento imprevedibile. Dopo l’incidente, i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma le condizioni della giovane erano già gravissime.

Chi era Carola e le indagini

Carola Dettoma, 24 anni, viveva a Lessona, a pochi chilometri da Cossato. Era una giovane appassionata di animali e lavorava da tempo nell’ambito degli allevamenti equini. “Era un’operatrice conosciuta e apprezzata nella zona”, riferiscono ANSA e La Repubblica. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Cossato, coadiuvati dagli ispettori dello Spresal e dal Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro, per ricostruire con precisione cosa sia accaduto e valutare eventuali responsabilità, inclusa la verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.