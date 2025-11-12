È morto intossicato insieme al suo cane per le inalazioni da monossido di carbonio, che si sono rivelate fatali per l’animale e il suo padrone. L’incidente è avvenuto a Quart, comune della Valle d’Aosta, lo scorso lunedì, ma la notizia è trapelata solo oggi. A dare l’allarme è stato un amico della vittima, che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. La procura ha già firmato il nullaosta per i funerali.