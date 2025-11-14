Un giovane di 27 anni è deceduto dopo essere precipitato dal balcone di un bed and breakfast situato al terzo piano di un edificio in via San Calepodio, nel quartiere Monteverde a Roma. Il drammatico episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Pietro e gli investigatori della settima sezione del Nucleo investigativo, che hanno fermato un 25enne presente nella stessa stanza al momento della caduta. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini – entrambi commessi e colleghi di lavoro nella Capitale – avrebbero avuto una lite poco prima del tragico volo dal balcone. Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, ricostruire le ultime fasi del confronto tra i due e stabilire se la caduta sia stata il risultato di una spinta, di un gesto volontario o di un incidente scaturito dal litigio.