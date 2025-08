La Procura di Trento ha disposto l’autopsia sul corpo di Teresa Di Fiore, insegnante sessantenne trovata senza vita nel suo appartamento a Borgo Valsugana giovedì 31 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasta vittima di un tragico incidente domestico: l’armadio contenitore di un letto a scomparsa le sarebbe improvvisamente crollato addosso, schiacciandola. L’allarme è stato lanciato da un vicino, allarmato dal forte odore proveniente dall’appartamento e dal silenzio insolito che durava da giorni. I vigili del fuoco volontari, intervenuti sul posto, hanno trovato la donna riversa sul letto, in avanzato stato di decomposizione e con evidenti ecchimosi sul corpo. Il decesso risalirebbe ad almeno una settimana prima del ritrovamento. Originaria di una località vicino a Tivoli, in provincia di Roma, Teresa Di Fiore insegnava da anni all’Istituto tecnico Tambosi di Trento e viveva a Borgo Valsugana da circa un anno. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, mentre sarà l’esame autoptico, disposto dalla PM Patrizia Foiera, a chiarire con precisione le cause della morte.