Tragedia sabato sera a Bassano del Grappa, dove un uomo di 53 anni, Giuseppe Mocellin, è morto soffocato da un boccone mentre cenava in una pizzeria con la famiglia. La cena era organizzata per festeggiare il compleanno della madre, Maria Rosa, alla presenza del padre Ezio, del fratello Alessandro – presidente delle Latterie Vicentine – e degli altri fratelli Giovanni, Raffaele e Daniele.

Secondo quanto ricostruito, durante il pasto Giuseppe avrebbe ingerito un boccone che gli è andato di traverso, ostruendo la trachea e provocando gravi difficoltà respiratorie. Immediato è stato l’intervento dei familiari e del personale del locale, che hanno cercato di soccorrerlo e contemporaneamente allertato il 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano, l’uomo è stato sottoposto a manovre rianimatorie, ma le sue condizioni erano già critiche e nonostante tutti i tentativi è deceduto poco dopo il ricovero.

Il dramma ha colpito profondamente la comunità di Pove del Grappa, dove Mocellin era conosciuto come “Moretto”. I funerali sono stati fissati per mercoledì 31 dicembre, alle 10, nella parrocchia locale, con successiva cremazione della salma.