Edoardo Castelli: questo il nome del 58enne di Robbiate (Lecco) morto soffocato dopo aver ingerito uno spicchio d’arancia mentre si trovava a casa con la sorella. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, alla fine di un pranzo di famiglia, ma si è saputo soltanto oggi. La sorella, raccontano le cronache, è subito intervenuta in soccorso dell’uomo lanciando l’allarme. Vano l’intervento dei medici, nonostante l’estrazione della porzione di arancia. I famigliari, sconvolti, hanno dato l’assenso alla donazione degli organi.