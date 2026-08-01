Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella camera di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi principale al vaglio dei carabinieri è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i primi accertamenti, la stanza occupata dalla coppia si trova nelle vicinanze di un locale tecnico dove è installata una caldaia, sulla quale sono in corso verifiche per accertare un’eventuale fuga di gas. I due erano arrivati a Perugia per prendere parte a un concerto alla Sala dei Notari insieme a un gruppo di circa quaranta musicisti. L’allarme è stato dato quando gli altri componenti della formazione hanno notato la loro assenza all’appuntamento e hanno fatto scattare i soccorsi.