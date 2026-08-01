La crisi migratoria che ha colpito Ceuta, enclave spagnola sulla costa africana di fronte allo Stretto di Gibilterra, viene letta da diversi osservatori come un episodio dalle profonde implicazioni geopolitiche. La posizione strategica della città, uno dei pochi punti di contatto diretto tra l’Unione europea e il continente africano, rende ogni emergenza migratoria un banco di prova per gli equilibri internazionali.

L’ondata di arrivi ha messo subito in evidenza le divisioni all’interno dell’Unione europea. La Spagna ha interpretato quanto accaduto come una pressione senza precedenti sui propri confini, mentre il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha criticato la gestione delle politiche migratorie del governo guidato da Pedro Sánchez. Parallelamente, la Francia ha rafforzato i controlli lungo il confine dei Pirenei, offrendo comunque supporto a Madrid attraverso l’Agenzia Frontex.

Dalla propaganda russa alla posizione degli Stati Uniti

Secondo il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sibyha, anche la Russia avrebbe sfruttato la crisi sul piano mediatico. Mosca, già accusata in passato di aver utilizzato i flussi migratori come strumento di pressione ai confini di Finlandia e Polonia attraverso la Bielorussia, avrebbe dedicato un’intensa copertura informativa agli eventi di Ceuta.

Negli Stati Uniti, invece, il presidente Donald Trump ha attribuito la responsabilità della situazione al governo spagnolo, presentando la propria linea politica come modello di contrasto all’immigrazione irregolare. La posizione della Casa Bianca si inserisce in un contesto già segnato dai rapporti complicati con l’esecutivo di Sánchez, soprattutto dopo alcune divergenze in politica estera.

I rapporti con il Marocco e gli interrogativi sul ruolo americano

L’analisi richiama inoltre alcuni elementi che alimentano il dibattito sul rapporto tra Washington e Rabat. Nei mesi precedenti alla crisi, alcuni ambienti conservatori statunitensi avevano sostenuto le rivendicazioni marocchine su Ceuta e Melilla. Inoltre, il Congresso americano aveva approvato finanziamenti complessivi pari a 40 milioni di dollari destinati ai programmi di sicurezza e cooperazione militare con il Marocco.

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, rilanciate anche dalla stampa internazionale, sarebbero state le autorità marocchine a favorire il passaggio dei migranti verso il territorio spagnolo. Al momento non esistono prove definitive di un coordinamento politico tra Rabat e Washington, ma l’insieme di questi elementi continua ad alimentare interrogativi tra analisti ed esperti di geopolitica. La vicenda di Ceuta, oltre all’emergenza umanitaria, evidenzia così il peso crescente che le migrazioni assumono nelle relazioni internazionali e negli equilibri strategici tra le principali potenze.