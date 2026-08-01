Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 con epicentro Campi Flegrei di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ha provocato danni e crolli agli edifici. L’episodio è avvenuto alle 19.46 di venerdì 31 luglio. Sui social, dopo pochi minuti, è apparso anche un video che mostra i primi danni del sisma. Le immagini mostrano il crollo del costone del monte Solfatara.

Uno dei primi video circolati dopo la scossa delle 19.46 mostra il crollo del costone del monte Solfatara.