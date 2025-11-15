Un giovane di 26 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato ucciso a Napoli con diversi colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava in via Suor Maria della Passione Beata, nel quartiere Barra, quando sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. Restano da chiarire modalità e movente dell’agguato. Il 26enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove è morto poco dopo. Sull’episodio indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile.