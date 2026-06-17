Una esecuzione in mezzo alla strada, davanti a decine di occhi, davanti a decine di passanti sgomenti: Antonio Mauro, pregiudicato 48enne, intorno alle 10 e mezza di sera, è stato trovato morto, in via Cesare Rosaroli.

Vicino al clan Conticini

Uno il proiettile mortale, quello che gli ha trapassato il torace. Due uomini in scooter hanno fatto fuoco, almeno sei i colpi contro Mauro, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti fra cui reati gravi come l’estorsione e il tentato omicidio.

Originario della zona dei Tribunali, solo in ultimo però si sarebbero evidenziati contatti con la camorra, in particolare con il clan Conticini. La vittima ha cercato di mettersi in salvo correndo all’impazzata, intorno a lui il panico di chi era presente. Una decina di anni fa Mauro era stato più fortunato in occasione di un altro agguato.