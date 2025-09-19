A Napoli, in Corso Umberto I nel quartiere Pendino, nella notte del 19 settembre una studentessa spagnola di 20 anni, in Italia per l’Erasmus, è stata travolta e uccisa da un Suv. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover, guidata da un ragazzo di 18 anni.

Indagato per omicidio stradale

Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove però è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente è poi intervenuta la polizia locale di Napoli, che ha eseguito i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

Il conducente del veicolo è stato invece sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare un eventuale stato di alterazione. La sua patente è stata ritirata e l’auto è stata posta sotto sequestro. Il 18enne è ora indagato per omicidio stradale.