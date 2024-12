A Taranto, nel quartiere Salinella, un pensionato statale di 78 anni ha visto svanire i risparmi di una vita a causa di un furto. L’uomo aveva scelto di non affidarsi a una banca, preferendo nascondere il denaro in una cantina di sua proprietà. Aveva accumulato ben 250 mila euro, custoditi in barattoli collocati in un cunicolo scavato nel pavimento, poi nascosti sotto un tavolo e delle sedie. Questo ingegnoso nascondiglio, sconosciuto persino ai suoi familiari, non è però bastato a proteggere il denaro.

La scoperta il giorno della Vigilia

La mattina del 24 dicembre, il pensionato si è accorto del furto. Scendendo in cantina, ha notato che le sedie non erano più al loro posto. Insospettito, ha controllato il cunicolo, scoprendolo completamente vuoto. Sconvolto, ha contattato i carabinieri per denunciare l’accaduto.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Non è chiaro come i ladri siano venuti a conoscenza del nascondiglio, ma ora è caccia ai colpevoli di questo colpo che ha privato un uomo anziano di tutti i suoi risparmi.