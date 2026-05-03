Almeno il 95% dell’Europa ha registrato temperature annuali superiori alla media nel 2025. A rivelarlo è il rapporto “Situazione europea del clima 2025” del servizio meteo della Ue, Copernicus, e dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). “Dal 1980, l’Europa si è riscaldata due volte più velocemente rispetto alla media globale, rendendola il continente che si riscalda più rapidamente sulla Terra”, ha dichiarato la segretaria generale dell’OMM Celeste Saulo in un briefing sul rapporto. “Le ondate di calore stanno diventando più frequenti e gravi. E nel 2025 abbiamo visto ondate di calore di lunga durata dal Mediterraneo al Circolo Polare Artico”.

“L’Europa è il continente che si scalda più in fretta”

Nel 2025 un’ondata di calore record di tre settimane ha colpito la Finlandia e i Paesi scandinavi, con temperature in prossimità e all’interno del Circolo Polare Artico che hanno superato i 30°. I ghiacciai in tutte le regioni europee hanno registrato una perdita netta di massa, con l’Islanda che ha registrato la seconda maggiore perdita glaciale mai registrata. La copertura nevosa è stata inferiore del 31% rispetto alla media, mentre la calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 gigatonnellate (139 miliardi di tonnellate) di ghiaccio. “Si prevede che i ghiacciai in tutta Europa e a livello globale continueranno a perdere massa durante tutto il XXI secolo, indipendentemente dallo scenario di emissioni”, si afferma nel rapporto.

In Turchia, le temperature hanno raggiunto i 50° per la prima volta a luglio, mentre l’85% della popolazione greca è stato colpito da temperature estreme vicine o superiori a 40°. Vaste parti dell’Europa occidentale e meridionale sono state colpite da due significative ondate di calore a giugno, inclusa la maggior parte di Spagna, Portogallo, Francia e le parti meridionali della Gran Bretagna. La temperatura media annuale della superficie del mare per la regione europea è stata la più alta mai registrata e l’86% della regione ha sperimentato almeno ondate di calore marine “forti”.

Gli incendi boschivi hanno invece bruciato circa 1.034.550 ettari, la superficie più vasta mai registrata. Florian Pappenberger, direttore generale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, ha dichiarato: “L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e gli impatti sono già seri. Quasi tutta la regione ha registrato temperature annuali superiori alla media”.