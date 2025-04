Nel braccio della morte per 45 anni, alla fine lo hanno assolto, non fu lui a uccidere 4 uomini nel 1966.

Un uomo giapponese che si dice abbia trascorso il più lungo tempo del mondo nel braccio della morte è stato assolto dalla accusa di quadruplice omicidio, ponendo fine alla ricerca di giustizia della sua famiglia dopo una condanna ingiusta per crimini commessi quasi 60 anni fa.

Il tribunale distrettuale di Shizuoka ha assolto Iwao Hakamada, 88 anni, in un nuovo processo per gli omicidi di quattro persone nella regione centrale giapponese nel 1966.

È stato dolce sentire le parole “non colpevole” in aula, ha detto Hideko Hakamada, che ha combattuto per decenni per salvare il nome e la testa di suo fratello minore.

“Quando l’ho sentito, ero così commossa e felice, non riuscivo a smettere di piangere”, ha detto in una intervista televisiva

Hakamada ha trascorso 45 anni nel braccio della morte prima che un tribunale ordinasse il suo rilascio e un nuovo processo nel 2014 tra dubbi sulle prove su cui si basava la sua condanna.

Un ex pugile 45 anni nel braccio della morte

L’ex pugile, che ha vissuto con sua sorella dal suo rilascio, era stato accusato di aver accoltellato a morte il suo ex capo e la sua famiglia prima di bruciare la loro casa.

Nel braccio della morte ma ha ritrattato

Anche se inizialmente ha ammesso le uccisioni, Hakamada ha ritrattato la confessione e si è dichiarato innocente durante il suo processo, ma è stato comunque condannato a morte nel 1968, una pena confermata dalla Corte Suprema del Giappone nel 1980.

Norimichi Kumamoto, uno dei tre giudici della corte di Shizuoka che avevano condannato a morte Hakamada, ha presentato una petizione alla Corte Suprema per un nuovo processo nel 2008, ma è stato respinto.

Il sangue lo ha salvato

Gli avvocati di Hakamada avevano sostenuto che i test del DNA su vestiti macchiati di sangue che si diceva appartenessero al loro cliente mostravano che il sangue non era suo.

Il gruppo per i diritti Amnesty International ha salutato l’esonero come un “momento chiave per la giustizia” e ha esortato il Giappone a eliminare la pena di morte.

“Dopo aver sopportato quasi mezzo secolo di reclusione ingiustizia e altri 10 anni in attesa del suo nuovo processo, questo verdetto è un importante riconoscimento della profonda ingiustizia che ha sopportato per la maggior parte della sua vita”, ha detto Amnesty.

“Finisce una lotta stimolante per ripulire il suo nome”, ha aggiunto in una dichiarazione.