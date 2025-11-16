Lo spazio è ridotto a una grande pattumiera. Potrebbero esserci oltre 200.000 oggetti di spazzatura spaziale di dimensioni comprese tra 1 e 10 centimetri e decine di migliaia di detriti più grandi di 10 cm nella stretta regione di spazio affollata dai satelliti.

Così tre astronauti cinesi sono rimasti bloccati nello spazio dopo che la loro capsula è stata colpita da un oggetto misterioso, prima che una astronave di soccorso li abbia riportati a terra, con una settimana di ritardo.

La Cina ha anche rivelato per la prima volta la natura del danno alla navicella spaziale Shenzhou-20, affermando che sono state trovate “piccole crepe” in una piccola finestra della capsula.

Astronauti bloccati nello spazio

Gli astronauti cinesi bloccati a bordo della stazione spaziale Tiangong dopo che presunti detriti spaziali hanno colpito la loro capsula sono tornati sulla Terra a bordo della navicella spaziale del loro equipaggio sostitutivo.

I tre astronauti – Wang Jie, Chen Zhongrui e Chen Dong – che facevano parte della missione Shenzhou-20 avrebbero dovuto inizialmente rientrare sulla Terra il 5 novembre, ma l’impatto di un piccolo pezzo di detriti spaziali sulla loro navicella di ritorno ha annullato la partenza programmata.

La missione Shenzhou prevede che equipaggi di tre astronauti cinesi si rechino e tornino dalla stazione spaziale Tiangong per soggiorni di sei mesi, durante i quali svolgono diverse attività, tra cui la riparazione dei danni all’avamposto orbitante.

Con un equipaggio sostitutivo della missione Shenzhou-21 che ha già raggiunto la stazione spaziale Tiangong il mese scorso, entrambi i team sono rimasti a bordo dell’avamposto orbitale più a lungo del previsto.

Ora, la China Manned Space Agency (CMSA) ha annunciato che i tre astronauti bloccati sono atterrati al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, a bordo della navicella spaziale Shenzhou-21.

Gli astronauti erano stati lanciati dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, ad aprile.

Ma il loro rientro è stato ritardato quando si è scoperto che la loro capsula di ritorno era stata colpita da presunti detriti spaziali.

“Si sospetta che la navicella spaziale Shenzhou-20 con equipaggio sia stata colpita da un piccolo detrito orbitale e la valutazione dell’impatto e dei rischi associati è attualmente in corso”, ha affermato la CMSA.