Una neonata è morta durante il parto e uno dei medici dell’équipe che l’ha seguita nei giorni successivi alla tragedia si è tolto la vita, gettandosi nel vuoto. La procura di Brescia ha aperto un’indagine, dopo la denuncia dei genitori per alcune presunte tecniche adottate durante il travaglio, ancora da verificare, così come il collegamento preciso tra la morte dell’operatore sanitario e quella della piccola deve essere in ogni caso ancora stabilito, ma è forte l’ipotesi che siano correlati.

Come si legge su Brescia Oggi, diversi operatori sanitari risultano già iscritti nel registro degli indagati della procura. Si tratta di iscrizioni “a garanzia” degli stessi, per consentire loro o ai consulenti di prendere parte a eventuali, di fatto sicuri, accertamenti. I Nas di Brescia hanno acquisito la documentazione sanitaria, le cartelle cliniche, su cui svolgere le indagini. Per quanto riguarda il medico che si è suicidato, si tratterà di fare chiarezza sul periodo precedente alla sua morte, cercando di capire come ha vissuto e se ci sia stato qualcosa di altro che lo ha turbato nei giorni a ridosso del decesso della piccola.