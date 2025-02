Una neonata di soli 40 giorni ha perso la vita dopo un rigurgito mentre veniva allattata al seno dalla madre. La tragedia è avvenuta giovedì mattina a Mezzanego, in provincia di Genova. La piccola è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini, ma era già in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei soccorritori. Nonostante i tentativi disperati dei medici, la bambina è deceduta sabato notte.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, nel tentativo di chiarire le responsabilità dietro questa tragica morte. Il pubblico ministero Danila Pischetola coordina le indagini condotte dai carabinieri, che hanno posto i sigilli sull’abitazione della famiglia per effettuare un sopralluogo dettagliato. L’obiettivo è comprendere le dinamiche esatte dell’incidente e verificare eventuali negligenze.

L’incidente e i soccorsi

Al momento della tragedia, la madre e la neonata erano sole in casa. La donna, che si trova attualmente ricoverata in stato di shock, era in cura per una depressione post parto. Secondo le prime ricostruzioni, la madre avrebbe notato le difficoltà respiratorie della piccola e avrebbe chiamato immediatamente il marito, un operaio edile che stava lavorando a Carasco. Tuttavia, è passato un tempo considerevole prima che venissero allertati i soccorsi.

Quando i sanitari sono arrivati a Mezzanego, le condizioni della neonata erano già gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. I carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori, hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e comprendere se ci siano state omissioni o ritardi fatali nell’allertare i soccorsi.

Il contesto familiare

La madre della neonata è attualmente ricoverata sotto osservazione medica a causa dello shock subito. La sua condizione psicologica, già fragile per la depressione post parto, potrebbe aver influito sulla capacità di reagire prontamente all’emergenza. La famiglia, sconvolta dalla perdita, è ora al centro dell’attenzione degli inquirenti, che stanno valutando ogni possibile dettaglio per chiarire eventuali responsabilità.