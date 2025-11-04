Un caso sconcertante ha scosso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove un neonato è risultato positivo alla cocaina subito dopo la nascita. Il piccolo, ricoverato nel reparto di neonatologia, è costantemente monitorato dal personale sanitario. I medici hanno notato forti tremori e movimenti anomali nelle prime ore di vita, sintomi che li hanno spinti a effettuare immediatamente test tossicologici. L’esito ha confermato la presenza della sostanza stupefacente nel suo organismo, aprendo uno scenario complesso e inquietante.

I test e l’ipotesi degli esperti

L’aspetto più sorprendente della vicenda è che la madre del bambino è risultata negativa ai controlli per l’uso di droghe. Tuttavia, secondo gli esperti che seguono il caso, la negatività materna non esclude una precedente esposizione prenatale. È possibile, spiegano, che la donna abbia smaltito la sostanza più rapidamente grazie a un metabolismo più efficiente, mentre il sistema fragile del neonato l’avrebbe trattenuta più a lungo. Questa ipotesi resta al momento la più accreditata, ma le indagini dovranno chiarire se il contatto con la droga sia avvenuto prima, durante o dopo il parto.

Le indagini e il ruolo dei servizi sociali

Dopo la conferma della positività, è scattata la segnalazione obbligatoria alla Procura per i minorenni di Lecce, guidata dalla procuratrice capo Simona Filoni e dalla sostituta Maria Consolata Moschettini. Le indagini mirano a ricostruire le circostanze della contaminazione e a verificare le condizioni dell’ambiente familiare.

I servizi sociali del comune di residenza della madre e del suo compagno sono stati immediatamente coinvolti per offrire supporto e monitorare la situazione. Fino a quando non verranno chiarite le cause e garantita la sicurezza del contesto domestico, il neonato non potrà essere dimesso e continuerà a ricevere cure e assistenza costante in ospedale.