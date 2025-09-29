All’ingresso del cinema Nuovo Sacher, di proprietà dalla Sacher Film, la casa di produzione cinematografica di Nanni Moretti e Angelo Barbagallo, è apparso uno striscione che recita: “Netanyahu criminale pazzo”. Il messaggio di condanna rivolto al premier israeliano, in bella vista sul cinema nel rione Trastevere, a Roma, è stato esposto nel giorno del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, proprio in quello spazio esterno che solitamente è riservato ai titoli dei film in programmazione.

“Ma quanti palestinesi devono ancora morire?”

Secondo quanto trapelato, l’idea di questo striscione sarebbe nata proprio dallo stesso Nanni Moretti, non nuovo a iniziative di questo tipo. Il regista di “Caro Diario” e “Habemus Papam”, infatti, si era già esposto su ciò che sta accadendo a Gaza. Lo scorso maggio aveva pubblicato un post su Instagram esprimendo con fermezza la propria condanna per le azioni del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.

“Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”, aveva scritto Moretti rivolgendosi al primo ministro israeliano. La voce del regista si unisce così a quelle numerose del mondo artistico e culturale, che condannano fermamente le azioni di Netanyahu auspicando un cessate il fuoco e una presa di posizione più chiara da parte della comunità internazionale.