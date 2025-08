“Niente cani sul mio taxi”. Questa la frase che si è sentita rivolgere una signora non vedente, una volta arrivata fuori dalla stazione di Pescara. La vicenda vede coinvolta una donna di origini portoghesi, residente in Emilia-Romagna, arrivata nella città abruzzese in treno da Bologna. Il rifiuto si scontra però con la normativa vigente, che prevede il diritto per le persone cieche di viaggiare con il proprio cane guida a bordo di tutti i mezzi pubblici, taxi inclusi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria, che non ha potuto far altro che assistere la non vedente procurandole un altro mezzo e denunciare l’accaduto alla polizia locale che, con ogni probabilità, eleverà una multa al tassista. “Quello che è accaduto – dice Claudio Ferrante, presidente dell’Associazione Carrozzine Determinate al Messaggero – non è soltanto una questione spiacevole, ma è una vera e propria discriminazione. Questo episodio è sconcertante perché ci fa capire come l’inclusione sia ancora davvero molto lontana dalla realtà”.