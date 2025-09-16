La tragica morte di Paolo, il 14enne originario di Cassino e residente a Santi Cosma e Damiano, continua a scuotere l’opinione pubblica. Il ragazzo si è tolto la vita la settimana scorsa, lasciando la comunità e la famiglia devastate dal dolore. Sulla vicenda è intervenuto anche Nino D’Angelo, che ha espresso pubblicamente la propria sofferenza con un post carico di umanità sul suo profilo Facebook. “Perdonaci Paolo se non abbiamo saputo aiutarti e scusami se ti hanno dato il mio nome”, ha scritto il cantautore, rivolgendosi idealmente al giovane. Le sue parole hanno colpito profondamente perché, secondo quanto dichiarato dai genitori del ragazzo in un’intervista a Repubblica, il soprannome “Nino D’Angelo” era stato usato come insulto da alcuni compagni di scuola per deridere e bullizzare Paolo.



Il messaggio contro il silenzio e il bullismo

Nel suo lungo messaggio, D’Angelo ha espresso l’impossibilità di comprendere fino in fondo il dolore e la solitudine che hanno travolto il giovane: “Come si fa, come si fa a trovare una ragione, una spiegazione a questa cosa… Io mi sento piccolo piccolo”. Il cantante ha riflettuto sul vuoto che spesso si crea tra adulti e adolescenti, e su come la mancanza di dialogo possa lasciare spazio a ferite invisibili ma profonde. “Qual è potuta essere la solitudine che ha confuso i pensieri di questo ragazzino di nome Paolo, fino a portarlo a fare un gesto simile”, ha aggiunto, sottolineando la responsabilità collettiva di adulti, amici e società intera nel vigilare sulle parole e sugli atti che possono trasformarsi in armi.