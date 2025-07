Lo scorso 20 luglio il padre lo aveva ritrovato galleggiante a pancia in giù. Il figlio, 7 anni, non sapeva nuotare e si era avventurato in una piscina grande, sfuggendo al controllo dei genitori. L’incidente è avvenuto nel parco acquatico Splash di Rivabella, vicino Gallipoli (Lecce). Lo scorso 22 luglio, dopo che per due giorni i medici hanno assicurato le funzioni vitali del piccolo con farmaci e macchinari, è stata annunciata la morte cerebrale del bambino.

Il piccolo si trovava in vacanza in Puglia con la sua famiglia, originaria di Depressa di Tricase ma residente a La Spezia. Dopo il ritrovamento in piscina subito è partito l’allarme e i tentativi di salvataggio anche da parte del bagnino, con manovre di rianimazione esterna, ma il bambino è arrivato all’ospedale Sacro cuore di Gesù di Gallipoli già in condizioni gravissime. “Era in arresto cardiaco per mancanza di battito non in fibrillazione ventricolare ed era in uno stato di coma profondo in assenza di alcun riflesso di origine cerebrale”, fanno sapere i sanitari che lo hanno seguito. Sarà la magistratura ad accertare come siano andate le cose e a formulare eventuali capi d’accusa.