Tragedia nella notte tra Forte dei Marmi e Marina di Massa: un motociclista di 48 anni, originario di Milano, è morto durante un inseguimento dei carabinieri. L’uomo non si era fermato all’alt di una pattuglia del Radiomobile nei pressi del pontile di Forte dei Marmi, posto di controllo estivo istituito per garantire la sicurezza della movida. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha proseguito la fuga sul lungomare in direzione nord fino a Marina di Massa. All’altezza della rotonda di piazza Bad-Kissingen, intorno alle 4:30, ha perso il controllo della moto, schiantandosi contro alcuni pali. L’impatto gli ha provocato gravi lesioni e un arresto cardiaco. La stessa pattuglia intervenuta ha immediatamente tentato manovre di rianimazione, coadiuvata dal personale sanitario del 118 e dall’automedica di Massa. Nonostante i disperati tentativi dei medici, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove è stato constatato il decesso. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, che sta ricostruendo dinamica e responsabilità. L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’adeguatezza dei posti di controllo notturni lungo le località balneari.