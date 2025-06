8.44 Fs: “Circolazione rallentata sulla linea alta velocità Roma Napoli”

La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma – Napoli è rallentata per un problema tecnico all’infrastruttura. Lo si legge in una nota di Fs che spiega che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Nella nota si sottolinea che è stata potenziata l’assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate.

8.21 Khamenei: “Proposta Usa su nucleare contro interessi Iran”

La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la proposta statunitense fatto al suo paese per raggiungere un accordo sul nucleare va contro agli interessi dell’Iran. “La proposta presentata dagli americani è al 100% in contrasto con lo slogan ‘noi possiamo’”, ha dichiarato Khamenei, facendo riferimento ai principi cardine della Rivoluzione islamica del 1979 sull’indipendenza del paese. “L’Iran non aspetta la luce verde degli Usa per prendere decisioni”, ha aggiunto.

6.13 Scattano i dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 06:00 in Italia) i nuovi dazi del 50% imposti dall’amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente statunitense, con una mossa destinata ad alimentare le tensioni con i principali partner economici del Paese. Trump ha firmato ieri l’ordine esecutivo che aumenta queste tariffe dal 25% al 50%.

5.51 Ghf: “Oggi chiusi i siti distribuzione degli aiuti a Gaza”

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli aiuti oggi non saranno operativi per permettere di svolgere le attività logistiche necessarie per accogliere un maggior numero di persone. Lo riporta il Times of Israel. In questo modo, l’esercito israeliano (Idf) avrà anche il tempo di preparare percorsi di accesso più sicuri ai siti, prima della ripresa delle operazioni giovedì. Intanto, un portavoce dell’Idf ha avvertito i palestinesi che il passaggio sulle strade che portano ai siti di distribuzione sarà vietato nel frattempo, poiché queste vie sono considerate zone di combattimento.

00.48 Israele ha attaccato il sud della Siria: “Colpite armi del regime siriano”

L’esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi nel sud della Siria, riporta la ong Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), dopo il lancio di razzi dalla Siria verso il Paese. “Violente esplosioni hanno scosso la Siria meridionale, tra cui la città di Quneitra e la regione di Daraa, a seguito di attacchi aerei israeliani”, riporta la ong, senza segnalare vittime. L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato che i suoi “caccia hanno colpito armi appartenenti al regime siriano nell’area della Siria meridionale”, in seguito ai razzi lanciati verso il territorio israeliano nella mattinata di ieri. “Il regime siriano è responsabile dell’attuale situazione in Siria e continuerà a subirne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio – si legge inoltre in un comunicato dell’Idf pubblicato su Telegram -. L’Idf opererà contro ogni minaccia allo Stato di Israele”.