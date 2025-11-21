Nunzia Cappitelli, 51 anni, sarebbe morta per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore. Per la conferma definitiva si attendono gli esiti degli esami tossicologici eseguiti durante l’autopsia di mercoledì. L’esame autoptico ha chiarito anche la natura della ferita alla testa: non riconducibile a un corpo contundente e ritenuta non collegata alla morte, sarebbe stata causata da una caduta. La Squadra Mobile indaga sulla vicenda e la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio, un’ipotesi tecnica utile a non escludere alcuna pista. Il caso è seguito dal pm Antonella Serio della IV sezione “fasce deboli”, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. A rendere necessari approfondimenti sono soprattutto le due denunce per stalking che la vittima aveva presentato in passato contro altrettanti uomini, elementi che gli inquirenti intendono valutare con attenzione prima di chiudere il quadro investigativo.