Proseguono senza sosta le indagini della polizia sulla morte di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, a Marianella, nella periferia nord di Napoli. Anche oggi la Squadra mobile della Questura sentirà diverse persone per ricostruire le ultime ore della donna, deceduta per un colpo alla testa. Secondo il primo esame del medico legale, la ferita potrebbe essere compatibile con un incidente domestico: sul pavimento, infatti, è stata rinvenuta una bottiglia di vetro in frantumi. Gli investigatori, tuttavia, non escludono alcuna ipotesi e continuano a valutare tutte le piste per chiarire la dinamica dell’accaduto. La morte risalirebbe al primo pomeriggio di ieri e a scoprire il corpo è stato un conoscente della vittima, che ha lanciato immediatamente l’allarme.