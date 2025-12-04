Dopo il caso di Roma, un nuovo episodio scuote il mondo della scuola: una cosiddetta “lista stupri” è comparsa questa mattina anche nei bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, ricalcando quanto accaduto al Giulio Cesare della Capitale.

Sui muri sono apparsi due nomi femminili e un disegno accompagnato dalla scritta “lista stupri”. La dirigente scolastica ha disposto l’immediata cancellazione delle scritte e la pulizia dell’area, mentre le autorità scolastiche hanno avviato accertamenti interni. I nomi riportati sono reali e la madre di una delle due studentesse ha presentato denuncia alla questura di Lucca.

La polizia ha quindi avviato le indagini per identificare i responsabili. È stato inoltre precisato che il disegno non raffigurava un simbolo fallico, come inizialmente riportato, bensì un organo genitale femminile. La ragazza che ha denunciato ha scoperto la scritta tramite una foto ricevuta sul cellulare e, secondo quanto trapelato, non riesce a spiegarsi il motivo per cui sia stata presa di mira. Quando la famiglia si è recata in questura, nel primo pomeriggio, la scuola aveva già provveduto a rimuovere la scritta, realizzata nel bagno maschile.