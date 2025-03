Sono emersi nuovi dettagli sulle morti di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa Hackman che stanno cambiando la cronologia degli eventi. Secondo quanto riportato da ABC News, le autorità hanno ora confermato che Betsy aveva chiamato un servizio medico la mattina successiva a quella in cui si pensava fosse già morta. Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Santa Fe ha confermato che nelle prime ore del 12 febbraio, Betsy aveva contattato Cloudberry, un servizio di concierge medico che fornisce medici qualificati a pazienti in cerca di aiuto. Un medico di Cloudberry ha confermato che Betsy aveva contattato il loro ufficio il 12 febbraio.

La causa della morte di Betsy

Inizialmente, si pensava che Betsy fosse morta l’11 febbraio, con una causa di morte legata all’Hantavirus, un virus raro simile all’influenza che si trasmette tramite le feci di roditori, come confermato da Heather Jarrell, medico legale capo del New Mexico. L’ultima apparizione pubblica di Betsy risale proprio a quel giorno, come confermato dallo sceriffo di Santa Fe, Adan Mendoza. Tuttavia, il fatto che Betsy avesse cercato aiuto medico suggerisce che forse non stesse bene e che stesse cercando un trattamento.

La ricerca di aiuto medico e la mancanza di risposta

Secondo quanto riferito da Good Morning America, Betsy aveva contattato Cloudberry per chiedere informazioni su un “trattamento esoterico” quella mattina. I medici del servizio hanno confermato che non c’erano segni di difficoltà respiratoria o di disagio fisico al momento della chiamata, e che l’ufficio aveva provato a richiamarla due volte senza ricevere risposta.

La scoperta dei cadaveri

Gene e Betsy sono stati trovati morti nella loro casa il 26 febbraio, con i corpi in stato avanzato di decomposizione. Un lavoratore di disinfestazione, che si era recato a casa della coppia e aveva notato che non rispondevano alla porta, aveva allertato un agente di sicurezza del quartiere. Il corpo di Gene è stato trovato in una stanza secondaria, mentre Betsy in un bagno, accasciata vicino a un riscaldatore e con delle pillole sparse intorno.

L’attore di 95 anni, è morto a causa di una combinazione di gravi malattie cardiache, ipertensione e Alzheimer avanzato, probabilmente intorno al 18 febbraio, circa una settimana dopo la morte di Betsy. Le autorità ritengono che fosse rimasto solo in casa con il corpo di Betsy per diversi giorni.

La morte del cane della coppia

Il cane della coppia, Zinna, è stato trovato morto in una gabbia in un armadio vicino al corpo di Betsy. Un rapporto necroscopico ha rivelato che il cane probabilmente è deceduto per disidratazione e fame, e che il corpo mostrava segni di “decomposizione post-mortem avanzata”. Il rapporto ha anche confermato che non c’erano segni di infezione, trauma o avvelenamento, e che lo stomaco del cane era “per lo più vuoto, eccetto per piccole quantità di pelo e bile”.