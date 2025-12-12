La Questura di Roma ha notificato ai referenti di Forza Nuova un provvedimento che vieta lo svolgimento delle ronde annunciate al parco Sangalli. L’iniziativa, definita dagli organizzatori “passeggiata della sicurezza”, non potrà avere luogo come previsto domani. Il divieto si inserisce nel quadro dei controlli della Questura su manifestazioni pubbliche, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e dell’ordine pubblico.

Le motivazioni dell’interdizione

Secondo la Questura, il provvedimento si basa su due principali criticità. In primo luogo, la “aleatorietà delle finalità” dell’iniziativa, veicolata con una semplice comunicazione via email, associata a una locandina con linguaggio riconducibile a possibili attività di proselitismo. In secondo luogo, l’irritualità delle modalità di annuncio, considerate non conformi al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Alternative e diritto di manifestare

Il provvedimento sottolinea comunque che il diritto a manifestare resta garantito. È possibile organizzare iniziative alternative, previa comunicazione formale all’Autorità di pubblica sicurezza, rispettando tutti i requisiti normativi e le valutazioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica. La Questura ribadisce così l’equilibrio tra libertà di espressione e tutela dell’ordine pubblico.