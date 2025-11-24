Una nuova tragedia ha colpito la famiglia Kennedy. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di JFK, ha scoperto il giorno del parto di avere una leucemia terminale, con i medici che le hanno dato al massimo un anno di vita. La donna, 35 anni, giornalista e secondogenita di Caroline ed Edwin Schlossberg, ha descritto il suo calvario, i due trapianti di midollo, i brevi sprazzi di speranza e le cure sperimentali sempre più aggressive, in un saggio sul New Yorker intitolato “La battaglia contro il mio sangue”, uscito nel giorno del 62esimo anniversario dell’assassinio del nonno JFK. “Per tutta la vita ho cercato di essere buona per risparmiare a mia madre ulteriori sofferenze. Ora ho aggiunto una nuova tragedia alla sua vita, a quella della nostra famiglia, e non c’è nulla che possa fare per evitarlo”, ha scritto Tatiana Schlossberg.

Il racconto di Tatiana Schlossberg

La malattia che l’ha colpita è una leucemia acuta mieloide con una rara mutazione, l’Inversione 3, che si riscontra in meno del 2% dei casi, soprattutto tra malati anziani. Nel suo saggio ha attaccato duramente la politica del cugino della madre, Robert F. Kennedy Jr., accusato da Tatiana Schlossberg di aver inflitto da ministro della Salute numerosi danni alla sanità americana. “È una fonte di imbarazzo per me e per il resto dei miei parenti più vicini”, ha dichiarato la donna. Molti dei suoi parenti si sono stretti attorno a lei: “La vita è breve, dai il massimo”, ha postato il fratello Jack, da qualche giorno in corsa per un seggio a Capitol Hill, mentre Maria Shriver, una cugina di Caroline, ha invitato a leggere nel saggio “un’ode a tutti i medici e agli infermieri che faticano in prima linea per l’umanità”.

L’odissea di Tatiana, sposata con il medico George Moran, ha avuto inizio nel maggio 2024, poche ore dopo aver partorito la sua secondogenita. “Non potevo, non riuscivo a credere che stessero parlando di me”, ha scritto a proposito dei medici che avevano notato anomalie nelle analisi del sangue: “Il giorno prima avevo nuotato per un miglio in piscina. Non ero malata. Ero una delle persone più sane che conoscevo”. Nel saggio, la donna ha poi raccontato il durissimo percorso terapeutico, dalla cure sperimentali alla chemioterapia, fino ai due trapianti di midollo. “Durante l’ultimo studio clinico, il medico mi ha detto che forse avrebbe potuto tenermi in vita per un anno”, ha dichiarato la donna. “Stare nel presente è più difficile di quanto sembri, così lascio che i ricordi vadano e vengano. Molti vengono dalla mia infanzia: ho la sensazione di guardare me stessa e i miei figli crescere allo stesso tempo”.