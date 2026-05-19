La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni residenti nel territorio senese con accuse che vanno dalla detenzione illegale di armi alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, fino alla propaganda di idee fondate sull’odio razziale ed etnico e all’apologia del fascismo e del nazismo. Nell’ambito dell’indagine, gli agenti della Digos hanno eseguito perquisizioni e sequestri.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 12 in Questura, presso la caserma di via delle Sperandie, a Siena.