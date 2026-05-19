Un’iniziativa scolastica dedicata al ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata si è trasformata in un nuovo caso politico destinato a far discutere. A Chioggia, nell’istituto comprensivo Pascoli-Galilei di Sottomarina Nord, alcuni studenti hanno eseguito davanti alla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti il brano “Di là dell’acqua”, canzone collegata alla Compagnia dell’Anello, gruppo musicale storicamente vicino agli ambienti dell’estrema destra italiana.

Il video dell’evento scatena le polemiche

A far esplodere il dibattito è stato il video pubblicato sui social da Alekos Prete, nel quale si vedono gli studenti cantare il brano durante la visita istituzionale del 14 maggio. La presenza della sottosegretaria Frassinetti, che nel filmato partecipa al coro insieme ai ragazzi, ha contribuito ad alimentare le critiche politiche e mediatiche.

Non si tratta però di un episodio isolato. Già nel febbraio scorso, in occasione del Giorno del Ricordo, la stessa scuola aveva proposto agli alunni la medesima canzone, suscitando polemiche simili. Nonostante le contestazioni, l’istituto ha deciso nuovamente di utilizzare il brano nel corso dell’evento dedicato alla memoria delle vittime delle foibe.

La storia della Compagnia dell’Anello

“Di là dell’acqua” è il titolo di un album pubblicato nel 2002 dalla Compagnia dell’Anello, formazione nata a Padova nel 1974 e considerata uno dei gruppi simbolo della musica identitaria della destra radicale italiana. La band affonda le proprie radici negli ambienti del Fuan e del Fronte della Gioventù, storiche organizzazioni giovanili della destra neofascista.

Nel testo della canzone emergono riferimenti fortemente nazionalisti, come l’utilizzo del nome italiano “Ragusa” per indicare la città croata di Dubrovnik. Tra i brani più noti del gruppo figura anche “Il domani appartiene a noi”, adattamento italiano della canzone “Tomorrow Belongs to Me” tratta dal musical Cabaret, successivamente diventata un simbolo di Azione Giovani.

Presente anche l’autore del brano

Secondo diverse testate locali, all’incontro scolastico era presente anche Mario Bortoluzzi, tra i fondatori della Compagnia dell’Anello e autore della canzone eseguita dagli studenti. Una presenza definita “a sorpresa”, ma che ha ulteriormente aumentato le critiche sull’opportunità dell’iniziativa.

Negli ultimi anni il gruppo musicale ha continuato a partecipare a eventi organizzati da realtà dell’ultradestra come CasaPound, pur senza pubblicare nuovi album. Proprio per questo la scelta della scuola di far cantare agli studenti un loro brano viene giudicata da molti osservatori particolarmente delicata, soprattutto in un contesto educativo e istituzionale.