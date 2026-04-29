Victoria Oluboyo, consigliera comunale a Parma e membro della direzione nazionale del Pd, è finita nel mirino degli haters, come lei stessa denunciato, dopo aver ricevuto centinaia di insulti razzisti online, seguiti a un suo post sul 25 aprile. Oluboyo, italo-nigeriana, si descriveva come orgogliosamente “antifascista da 32 anni”. C’è chi l’ha “invitata” ad andare a “sbucciare banane”, chi le ha dato della “beduina” o della “scimmia” o ha scritto di vedere in lei solo “una faccia nera”, chi vorrebbe rispedirla “a casa sua”, ignorando che Oluboyo – di origine nigeriana – è italiana a tutti gli effetti. Lo riporta la Gazzetta di Parma.

Il caso non sarebbe isolato, perché qualcosa di simile è già successo nell’ultima campagna elettorale referendaria: “Il 70 per cento dei 900 commenti a un mio video su Tik-tok era a sfondo razzista”, dice alla Gazzetta. Molti esponenti locali del Pd si sono schierati a fianco della consigliera, che ha annuncia una battaglia sul piano legale. “Ho deciso di affidarmi a specialisti che si occupano di reati d’odio – spiega – Deve essere chiaro che, se hai il coraggio di scrivere certe cose, devi poi avere anche il coraggio di pagarne le conseguenze”.