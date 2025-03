Oltre la morte: ecco il racconto di 5 esperienze di persone che hanno trascorso un certo tempo, minuti o ore, in stato di morte.

La chiamano Near Death Experience o NDE, esperienza di quasi morte. I casi sembrano numerosi.

Il racconto di alcuni di loro è riportato da Medium, un sito focalizzato su religioni e aldilà.

Ray Feurstein racconta.

Nella mia vita ho avuto due esperienze di pre-morte.

Ora ho 70 anni e la mia prima esperienza è avvenuta quando ne avevo cinque.

Un giorno, mentre stavo per aprire la maniglia della porta di casa, una vespa nera mi punse dietro l’orecchio destro.

Sono allergico al veleno di vespe e calabroni. E il veleno della vespa nera è il peggiore dei due. Ma a quel tempo nessuno lo sapeva.

Così ho ucciso la vespa e sono entrato per dirlo a mia madre e a mia sorella, che erano in soggiorno.

All’improvviso, entrambi mi guardarono scioccati.

Mia sorella mi ha spiegato che assomigliavo all’omino Michelin. Ero molto gonfio.

Ero entrato in shock anafilattico e stavo scivolando nella sepsi.

Un agente di polizia mi ha portato in ospedale.

Mi hanno dichiarato morto al pronto soccorso.

Mi hanno messo del ghiaccio per ridurre il gonfiore. E mi hanno somministrato l’epinefrina per cercare di riavviare il cuore.

Oltre la morte nell’aldilà

La cosa successiva che ricordo è di essere stato in mezzo a qualcosa di simile a un tornado grigio-nero.

Non c’era nessun rumore, nessun sibilo, solo silenzio.

Ero seduto sopra di esso, come se fossi sul bordo di un tornado rotante.

Entrai in quella che sembrava una stanza, anche se in realtà era più un’area completamente buia, punteggiata da nitidi puntini bianchi. I puntini bianchi erano come riflettori puntati dall’alto sul pavimento.

Nella stanza c’erano bambini che sembravano più o meno della mia età.

Ricordo due bambini piccoli e una bambina.

Ricordo distintamente la ragazza. Aveva i capelli biondo dorato, un nastro azzurro e un vestito color crema con fiori blu.

La ragazza mi guardò e disse: “Ciao, perché non vieni a giocare con noi?”

Per tutto il tempo che sono stato lì, ho sentito delle voci al mio fianco. Queste voci erano confortanti, gentili, calme e rilassanti.

Non avevo affatto paura.

Poi le voci dissero: “No, non puoi scendere laggiù”.

Ho risposto: “Oh, okay”.

La ragazza disse: “Bene, allora prendi uno dei cuccioli”.

Mi sono chinato per afferrare un cucciolo. Non appena l’ho fatto, ho provato una gioia immensa. La cosa successiva che ricordo è che ero di nuovo in ospedale.

Con un lenzuolo sopra la testa sentivo la gente parlare. Allora ho preso le mani, ho tirato giù le coperte e ho detto: “Dove sono la mia mamma e il mio papà?”

Ho spaventato a tal punto il medico e un’infermiera che si sono messi a urlare.

A cinque anni non avevo molto mondo su cui riflettere. Quindi non ho visto Dio o Gesù. Non ho visto niente a parte quei bambini.

Tuttavia, c’erano delle persone in piedi attorno a quei punti luminosi. Ma non riuscivo a vederli completamente. Sapevo che erano lì, ma non sentivo nulla di malvagio o negativo. Nel complesso è stata un’esperienza piacevole.

La seconda esperienza di pre-morte di Ray

La seconda volta è successa quando avevo circa 16 o 17 anni.

Mi ero ammalato.” Avevo mal di stomaco e febbre, e mio padre mi curava con Pepto-Bismul, succo di pomodoro e ginger ale.

Stavo diventando giallo perché il mio fegato stava smettendo di funzionare.

Mi hanno portato in ospedale.

Hanno iniziato a trasportarmi in sala operatoria e sono svenuto.

Più tardi mi dissero che ero morto sul tavolo operatorio, ma riuscirono a farmi tornare in vita durante l’operazione.

Nel frattempo, ho visto una luce molto intensa, così intensa che ha cancellato tutto.

La luce era estremamente intensa, ma non mi dava fastidio agli occhi.

Era molto bianco e limpido. Mentre mi muovevo, avevo la sensazione di camminare.

C’erano persone da entrambe le parti che mi rassicuravano che tutto sarebbe andato bene. Le voci erano le stesse che sentivo quando avevo cinque anni. Forse è difficile crederci, ma li ho riconosciuti. Sono stati molto gentili e molto tranquillizzanti.

Alcuni sensitivi mi hanno detto che queste voci erano probabilmente quelle dei miei angeli custodi o delle mie guide spirituali.

Mentre continuavo a camminare, le immagini cominciarono a nitidarsi. Tutto era nei toni pastello e vedevo le persone semplicemente gironzolare, chiacchierare tra loro, sorridere e ridere.

Mi hanno salutato mentre passavo.

Una donna si è avvicinata a me.

Sembrava avere circa 50 anni e aveva un’acconciatura degli anni ’30 o ’40. Indossava un abito bianco e una toga. E aveva al collo un ciondolo con una pietra blu.

Si è avvicinata a me e mi ha detto: “Ciao, Ray, come stai?”

Ho risposto: “Abbastanza bene, credo. “È molto bello qui.”

Lei ha detto: “Oh sì, è molto bello. Mi chiamo Rose. Io sono tua nonna, la madre di tua madre.”

Ho detto: “Oh, piacere di conoscerti. Non ti ho mai incontrato prima: sei morto prima che io nascessi.”

Lei disse: “Sì, è vero. È bello vederti e piacere di conoscerti.”

La conversazione era informale, quasi divertente.

Ho detto: “È bello vederti”.

Lei rispose: “Ascolta, non puoi restare. Hai qualcos’altro da fare. Quindi per favore di’ a tua madre che mi hai incontrato, che ti ho salutato e che va tutto bene.”

Accettai e poi mi ritrovai a svegliarmi nella sala operatoria.

Da allora non ho mai più avuto paura della morte.

Morte è solo una parola.

Penso che la parola in sé abbia più significato dell’atto stesso della morte.

Per le persone malate terminali, direi di non preoccuparsi di morire. C’è vita dopo la vita.

Da quello che ho potuto vedere, è una vita bella e felice.

Non consiglierei a nessuno di cercare la morte prematuramente.

Sappi solo che non c’è nulla da temere. Nella vita c’è più da temere che nella morte, come le tasse.

Queste esperienze mi hanno aiutato ad essere aperto a qualsiasi cosa.

Mi hanno aiutato a capire com’è l’altra faccia della medaglia e cosa mi aspetta.

Non portarti dietro alcun senso di colpa: lì non esiste il senso di colpa. Non l’ho sentito. Era come trovarsi dentro una bolla di gioia, felicità e amore.

È stato molto bello.

Direi di vivere la tua vita al meglio che puoi e, si spera, avrai una bella vita dopo la vita

L’esperienza di pre-morte (NDE) di Ryan Rampton.

Ryan Rampton, un operaio meccanico, ha morso accidentalmente il filo elettrico che teneva in bocca.

L’ultima cosa che vide fu del fumo nero che gli usciva dalla bocca. Pensò tra sé: “Oddio, sono morto. Sono morto come un idiota.”

In mezzo a tutto quel tormento interiore, Ryan vide una luce bianca provenire dal soffitto. Rimase incantato dalla sua bellezza. La luce lo attrasse e lui la attraversò.

Apparve in una stanza fatta di pura luce bianca.

Ryan si rese conto che la luce lo aveva riportato a casa. Si sentiva come un bambino a Natale, super eccitato. “Wow, ora posso tornare a casa”, pensò.

Ryan ha incontrato Dio e ha fatto una revisione della sua vita

Ryan vide Dio apparire sopra di lui.

A Ryan sembrava che il Creatore fosse sopra la stanza bianca in cui si trovava e che una tenda li separasse. Dio apparve come pura luce. Il suo essere era così brillante che Ryan riusciva a malapena a distinguere la forma della sua mano.

Ryan descrive lo stare con Dio come la sensazione di divertimento più completa.

Poi Dio mostrò la sua vita. Era come se dei video gli scorressero davanti agli occhi.

Si fermavano in certi momenti per permettere a Ryan di immergersi più a fondo. Dio gli mostrò che tutto ciò che accadeva era una bellissima esperienza per la sua crescita.

Non c’è stato alcun giudizio. Non sentiva altro che amore e gioia da parte di Dio.

Il Creatore era orgoglioso di ciò che Ryan aveva realizzato nella sua vita. Ryan rimase sorpreso perché aveva sempre pensato che sarebbe stato giudicato e ritenuto indegno agli occhi di Dio.

Dopo la revisione della sua vita, Dio chiese a Ryan se voleva tornare a casa o tornare da suo figlio.

Dio fece un gesto con la mano e il pavimento si aprì.

Vide i suoi figli. Stavano guardando un film e creando delle ombre cinesi. Ryan sapeva che i suoi figli avevano bisogno di lui. Il suo cuore sprofondò. Sapeva che non avrebbe potuto continuare a vivere quella meravigliosa esperienza. Doveva tornare sulla Terra.

Fu difficile decidere, ma alla fine disse: “Devo tornare da loro. Hanno bisogno di me.”

E Dio rispose: “Va bene, ci rivedremo”.

Ryan venne immediatamente rimandato nel suo corpo. E mi sentivo come se fossi stato investito da un camion. Dall’altro lato, tutto era meraviglioso e beato. Una volta tornato nel suo corpo, l’elettricità lo stava colpendo con violenza.

Ryan si chiese perché Dio lo avesse rimandato nel suo corpo ma non avesse impedito l’elettrocuzione. Poi udì la voce di Dio che gli chiedeva: “Hai chiesto aiuto?”

Ryan ha imparato che dobbiamo chiedere aiuto.

Abbiamo il libero arbitrio e l’intervento divino non può avvenire finché non chiediamo aiuto. Ryan disse rapidamente: “Dio, per favore aiutami”. Nel momento in cui lo chiese, la corda tirò e si mosse.

Nancy Lake racconta.

Circa 30 anni fa sono stata operata.

Durante l’operazione, qualcosa è andato storto. O ho perso troppo sangue oppure ho reagito male all’anestesia.

Non uscivo dalla sala operatoria come previsto.

La prima cosa che ricordo è quando ho lasciato il mio corpo.

Non ricordo di essere mai stata appesa al soffitto o di essere stata in un tunnel, come raccontano alcuni che hanno avuto esperienze di pre-morte. Invece ricordo di essere stata nello spazio. Lo spazio era molto buio.

Guardai la Terra, che sembrava grande più o meno quanto la Luna. Ero sbalordita e pensavo: “Oh mio Dio, è straordinario e fonte di ispirazione”.

La cosa successiva che ricordo è di essere in un vuoto nero, senza lineamenti né luce. Era di natura espansiva. Non era come trovarsi in un armadio, ma in un’area vasta e molto buia.

La cosa interessante è che non era spaventoso. È stato molto curativo.

Qualcosa di questo vuoto oscuro mi è stato sottratto e donato in un modo che non riesco a spiegare del tutto. È stata un’esperienza positiva, anche se ho paura del buio.

Dopo il vuoto oscuro, ho rivisto la mia vita. Tuttavia non mi è stato permesso di ricordarne molto.

Mi è stato detto che Dio non era come una persona e non aveva una forma fisica.

Ricordo di aver visto una luce bianchissima, morbida e bellissima, non intensa o accecante. Era una presenza gentile e avvolgente, piena di amore e gioia.

Quando ero con la luce, mi sentivo completa e integra e avevo una profonda sensazione di sapere chi ero.

La cosa più importante che ho imparato da questa esperienza è stata la certezza di avere un rapporto con Dio. Era un legame profondo e primordiale.

Sebbene Dio non avesse una forma fisica, per semplicità userò la parola “lui”. La voce di Dio era maschile e aveva una qualità audio surround.

Sono certa che Dio non favorisce nessuna religione in particolare. Non credo che presti attenzione alla religione professata da qualcuno. Ciò che conta è la nostra consapevolezza e la crescita della nostra capacità di accettare e amare gli altri. Ciò che conta è l’amore incondizionato per se stessi e per gli altri.

Alla fine della mia esperienza, mi sono ritrovata a discutere con Dio.

Non volevo più tornare alla mia vita. La mia vita non era poi così male, ma volevo restare.

Ho detto: “Voglio stare con te”. Durante questa esperienza mi sono sentita così consapevole e connessa.

Ho visitato altri siti web dedicati alle esperienze di pre-morte e ho notato che più della metà delle persone che hanno avuto esperienze di pre-morte non volevano più tornare.

Mi è stato detto che dovevo tornare indietro e che rivivere le esperienze future mi sarebbe stato utile.

Inoltre, Dio mi ha detto: “Nancy, anch’io sono lì con te. “Sono lì.”

Shawna Ristica

Shawna Ristic è cresciuta a Ottawa, Kansas.

Era il giorno di Natale.

La sua famiglia andò a trovare parenti lontani. L’hanno lasciata indietro perché stava per partire per un viaggio. Shawna si è svegliata tardi. Sapeva che sarebbe arrivata molto tardi. Così corse alla macchina e si mise a guidare a tutta velocità sull’autostrada.

Mentre guidava, voleva chiamare la compagna per dirle che stava arrivando.

A quei tempi si usavano grandi telefoni cellulari che dovevano essere collegati all’accendisigari. La sua era sul pavimento del sedile del passeggero.

Shawna si slacciò la cintura di sicurezza e si chinò per raccogliere il cellulare dalla borsa. Quando si è rialzata, stava per tamponare un’altra auto. Per evitare l’auto ha effettuato una correzione eccessiva e si è schiantata contro la mediana.

L’incidente fu così grave che dovettero trasportarla in aereo al Research Medical Center di Kansas City.

Si trovava nel reparto di terapia intensiva.

Mentre la sua famiglia vegliava su di lei, Shawna stava vivendo un’esperienza diversa dall’altra parte.

Shawna ricorda di essersi svegliata in una stanza bianca e luminosa. Accanto a lei c’erano sei esseri, tre per lato. Erano molto alti e avevano un aspetto luminoso, splendente e luminoso.

Shawna diede agli esseri un forte abbraccio.

Gli esseri le fecero capire che non si limitava alle cose che aveva fatto finora nella sua vita. Anche per le cose cattive che faceva, la ricoprivano d’amore e le dicevano: “Non sei tutte queste cose dolorose, sei amore”.

Shawna notò che quando gli esseri la riempivano di affermazioni amorevoli, l’energia dell’amore ritornava a loro e riempiva anche loro.

Poi sentì la tristezza e la frustrazione di sua madre e provò rimorso per come erano andate le cose. In quel momento capì che lasciamo un segno in tutte le vite con cui interagiamo qui.

È tutto connesso.

“Ognuno di noi è una luce e tutto è connesso. Se si spegne una luce, si può creare un’ondata di potenza che attenua o addirittura spegne tutte le luci circostanti. Mi stavano mostrando che se la mia luce si fosse spenta avrebbe avuto ripercussioni su tutte le altre luci, e questa è una grande responsabilità”.

Gli esseri cominciarono quindi a riflettere se rimandarla indietro o lasciarla restare.

Poi Shawna si svegliò.

Shawna si è svegliata dal coma

Shawna aprì gli occhi e vide il suo amico Patrick che dormiva vicino a lei.

Shawna non riusciva a parlare. Le avevano messo un tubo in bocca. Quindi voleva che Patrick si svegliasse mentalmente, e così fece. Patrick era sorpreso che Shawna fosse sveglia.

Iniziò a spiegare cosa era successo.

Rajiv Parti.

Il 14 dicembre 2010 Rajiv venne sottoposto a un intervento chirurgico, che ebbe successo.

Tre giorni dopo, Rajiv aveva la febbre molto alta. Stava diventando molto settico e non riusciva più a urinare neanche una goccia.

La moglie lo portò d’urgenza all’ospedale UCLA e decisero di sottoporlo a un altro intervento chirurgico.

Dopo aver indotto l’anestesia generale, il dottor Rajiv si staccò dal corpo e lo osservò da un’altezza di 3,5 metri sopra il tavolo operatorio. Era un anestesista; perciò questo lo scioccò.

Pensò che forse gli avrebbero messo dell’LSD nell’anestesia o qualche droga come la ketamina che ha proprietà dissociative.

Rajiv ha viaggiato in diversi regni

Rajiv era sorpreso di poter vedere contemporaneamente la sala operatoria e sua madre e sua sorella, che si trovavano in India. Stavano chiacchierando insieme nel salotto.

Sua madre indossava un sari verde e sua sorella dei jeans blu. Rajiv ha verificato questi dettagli in seguito, dopo la sua completa guarigione. D’altra parte, vide che il suo corpo veniva tagliato e ne uscì un liquido infetto che emanava un odore terribile.

Ad un certo punto, la coscienza di Rajiv viaggiò verso regni diversi.

Il primo regno era pieno di terrore. Era buio pesto e nel regno circolavano entità oscure con denti storti. Si udivano rumori di temporali e spaventosi lampi.

Rajiv sentì anche le anime piangere e lamentarsi.

Fu portato su un letto di chiodi per essere torturato. Gridò chiedendo aiuto e chiese perché fosse apparso lì. Si rese conto di essere lì perché viveva come una persona molto cattiva e senza amore.

Sulla scena è comparso il padre di Rajiv, ormai deceduto.

Lo fece attraversare un tunnel che aveva una luce intensa all’altra estremità. Mentre attraversava il tunnel, Rajiv fece una revisione della sua vita. Ha ripercorso non solo gli eventi positivi e negativi della sua vita come Rajiv, ma anche alcune delle sue vite passate.

In una vita nacque in Afghanistan e crebbe fino a diventare un coltivatore di oppio nel XVIII secolo. Verso la fine della sua vita divenne dipendente dall’oppio che spacciava.

In un’altra vita, era un principe crudele che amava frustare i poveri contadini.

Rajiv si rese conto di come i tratti negativi che aveva coltivato nelle sue vite passate avessero contribuito alla sua cattiveria e dipendenza nella vita attuale.

Rajiv è apparso in un bellissimo prato

Il tunnel portò Rajiv nei pressi di uno splendido prato, dove due esseri dall’aspetto gigantesco lo accolsero. Si presentarono telepaticamente come i suoi angeli custodi, Micheal e Raphael.

Rajiv è rimasto sorpreso perché è indù.

Gli angeli custodi lo guidarono verso un prato decorato con una rose completamente sbocciate di diversi colori. L’acqua scorreva limpida e l’aria era satura di un profumo rinfrescante.

Rajiv udì un canto lontano che suonava come “OM”. Grazie al meraviglioso suono e allo scenario, Rajiv salì ancora più in alto. Quanto più saliva in alto, tanto più informe diventava la sua coscienza.

Rajiv arrivò a un punto in cui si trovò a pochi centimetri da una luce più luminosa di diecimila soli. Sebbene fissasse la luce, i suoi occhi non gli facevano male; al contrario, era pieno di amore incondizionato.

La luce comunicò telepaticamente a Rajiv che la sua vita sarebbe stata risparmiata e trasformata.

Rajiv si svegliò nella sala operatoria pieno di profonda gratitudine. Entro 72 ore lo dimisero e tornò a casa assumendo solo antibiotici.