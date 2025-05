“Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. È questa la frase contenuta in uno dei 280 messaggi finiti agli atti della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell’agosto 2007. A riportarla è il settimanale Giallo, che attribuisce la frase a Paola Cappa, sorella gemella di Stefania, le cugine della vittima, mai formalmente indagate. Il messaggio, inviato via WhatsApp a un amico, è solo uno degli elementi che avrebbero portato la Procura di Pavia a riaprire il fascicolo, questa volta ipotizzando un possibile coinvolgimento di Andrea Sempio, già menzionato in passato ma mai accusato ufficialmente.

I social e gli indizi dimenticati

Oltre ai messaggi, emergono anche post sui social ritenuti rilevanti. In particolare, nel 2013 Paola Cappa avrebbe pubblicato una foto di calze a quadretti con, al centro, un’impronta simile a quella repertata all’epoca sulla scena del crimine. In didascalia: “Buon compleanno sorellina”. Un altro elemento riguarda una Instagram Story di Stefania, in cui appare un bambino vicino a delle biciclette con la scritta “Fruttolo”, nome dello yogurt trovato in casa Poggi. Gli inquirenti intendono ora analizzare il vasetto per individuare impronte e tracce di DNA. Emergono anche vecchie intercettazioni, tra cui una telefonata tra Paola e la nonna, in cui si lamenta della presenza in casa dei genitori di Chiara, all’epoca rimasti senza abitazione perché sotto sequestro.

