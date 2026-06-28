Con l’aumento delle temperature, proteggere i bambini dagli effetti del caldo diventa una priorità. Gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù invitano le famiglie a seguire alcune semplici precauzioni per prevenire colpi di calore e disidratazione, ricordando che i più piccoli sono particolarmente vulnerabili durante l’estate, soprattutto in città.

I consigli degli esperti

La prima regola è garantire un’adeguata idratazione, offrendo acqua frequentemente anche quando il bambino non avverte lo stimolo della sete. È inoltre consigliabile evitare l’esposizione al sole e l’attività fisica nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le 11 e le 17, privilegiando ambienti ombreggiati e ben ventilati. Via libera ad abiti leggeri, chiari e traspiranti, preferibilmente in cotone o lino, e a un’alimentazione ricca di frutta e verdura per reintegrare liquidi e sali minerali.

Particolare attenzione va riservata ai lattanti e ai bambini con malattie croniche. Nei neonati è importante verificare che i pannolini vengano bagnati regolarmente, poiché una riduzione della diuresi può rappresentare uno dei primi segnali di disidratazione.

Gli esperti raccomandano infine di riconoscere tempestivamente i campanelli d’allarme, come bocca asciutta, urine scarse e concentrate, irritabilità, sonnolenza, nausea, mal di testa, crampi o svenimenti. In presenza di sintomi gravi, come perdita di coscienza, convulsioni, difficoltà respiratoria o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo, è necessario recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.