Quando si affronta una successione ereditaria, oltre al dolore per la perdita di una persona cara, gli eredi devono gestire una serie di adempimenti fiscali complessi. Tra i dubbi più frequenti c’è quello relativo a contanti, gioielli e beni preziosi conservati in casa dal defunto.

Molti pensano che piccole somme o oggetti di valore non rilevante possano essere ignorati, ma la normativa fiscale italiana è molto più rigida di quanto si creda. Il Fisco applica infatti una presunzione automatica secondo cui una parte del patrimonio ereditario comprende denaro contante, gioielli e altri beni mobili presenti nell’abitazione.

La presunzione del 10% nell’asse ereditario

Secondo la normativa vigente, ai fini fiscali si presume che il 10% del valore complessivo dell’eredità sia composto da contanti, gioielli o beni di valore custoditi in casa. Questo significa che, anche in assenza di denaro reale, il Fisco può aggiungere tale quota al calcolo dell’imposta di successione.

Ad esempio, se un patrimonio è composto da 120.000 euro in banca e 250.000 euro in immobili, per un totale di 370.000 euro, l’Agenzia delle Entrate presume ulteriori 37.000 euro di beni mobili e contanti. Questa somma viene automaticamente considerata imponibile.

La presunzione riguarda esclusivamente beni presenti nell’abitazione e non i depositi bancari o strumenti finanziari tracciati.

Nessuna soglia minima e automatismi fiscali

Non esiste una soglia di contanti “tollerata” o esente da dichiarazione. Anche importi molto bassi possono rientrare nella presunzione fiscale, che in alcuni casi porta a una tassazione superiore rispetto al valore reale effettivamente presente in casa.

L’automatismo si applica indipendentemente dalle dichiarazioni degli eredi, che da sole non sono sufficienti a ridurre l’imponibile. Per questo motivo, il sistema può risultare penalizzante se non si dispone di prove adeguate sulla reale consistenza dei beni.

Come evitare la presunzione: l’inventario formale

Per superare la presunzione del 10% è necessario ricorrere a un inventario formale dei beni del defunto. Non basta una semplice autodichiarazione degli eredi, ma serve un atto ufficiale redatto da un notaio o da un cancelliere del tribunale.

L’inventario deve essere collegato all’accettazione dell’eredità e riportare in modo dettagliato tutti i beni presenti nell’abitazione. Se da questo documento emerge l’assenza di contanti o valori inferiori alla presunzione, l’imposizione fiscale viene ricalcolata sul valore reale.

Franchigia per i figli e imposte di successione

Nel caso in cui gli eredi siano i figli, la normativa prevede una franchigia fino a un milione di euro. Ciò significa che, entro questa soglia, non è dovuta alcuna imposta di successione.

Solo l’eventuale eccedenza rispetto al milione di euro è soggetta a tassazione, generalmente pari al 4%. Anche applicando la presunzione del 10%, molti patrimoni familiari restano comunque esenti, ma è fondamentale valutare correttamente il valore complessivo per evitare errori e contestazioni future da parte del Fisco.