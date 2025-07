È caduto da una griglia di congiunzione. Un operaio di 39 anni di Pula è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere per la realizzazione della nuova statale 195 bis nel territorio di Capoterra, a pochi chilometri da Cagliari.

L’infortunio, secondo quanto accertato dai carabinieri, è avvenuto all’altezza della località Tanca Nissa. L’operaio, dipendente di una ditta in subappalto, per cause attualmente in corso di accertamento, è precipitato da una griglia di congiunzione da un’altezza di circa sei metri e mezzo. L’impatto sul terreno è stato violentissimo, l’uomo ha riportato gravi traumi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Capoterra e il 118 con l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu in codice rosso. È stato ricoverato e i medici mantengono riservata la prognosi: è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche gli specialisti dello Spresal della Asl che si stanno occupando di ricostruire l’infortunio e stabilire eventuali responsabilità.