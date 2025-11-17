Ancora un caso di scontrino della discordia. Questa volta la protagonista è una mamma, che ha ordinato al bar una “schiumetta” di latte per la sua bambina. Quando è andata a pagare il conto (3,80 euro), oltre al caffè e al cornetto si è accorta di aver speso un euro solo per la tazzina con il latte montato. Una cifra per lei esagerata e per questo ha postato lo scontrino via social, scatenando le polemiche, pro e contro la decisione del bar. “Non ho parole… non mi stupisco più di nulla”, ha scritto la donna condividendo la foto dello scontrino. “Non dico che debba essere gratis, ma un euro mi sembra esagerato”.

Il commento della titolare di un bar

“Fino a poche settimane fa la si regalava…” (la schiuma), ma “dopo che una signora ha iniziato a chiederne due per i figlioletti che mangiavano un cornetto diviso in due…ora la si fa pagare 0,30 cent”. Il motivo? “Si sporcano due tazzine, due piattini e due cucchiaini” perché “ci mettono pure lo zucchero” a cui vanno aggiunti i piatti e i tovaglioli per il cornetto. “E mi paga con la carta…” conclude, “credo che 0, 60 cent per due schiumette si possano anche chiedere o no?”.